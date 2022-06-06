В чем полезнее мариновать мясо для шашлыка: в минеральной воде или в кефире? Найти ответ на этот вопрос попытался врач Александр Мясников в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Вопрос о правильном маринаде для шашлыка - это не только дело личного вкуса повара. Мясо выдерживают в жидкости перед приготовлением по нескольким причинам. Придание ему дополнительного вкуса - одна из них.

Если вы возьмете не замаринованное мясо, поделился личным кулинарным опытом доктор Мясников, оно сверху сгорает, а внутри остается сырым. А когда вымачиваешь его, пропитываешь водой, оно пропекается равномерно. И весь смысл только в этом, подчеркивает врач и популярный телеведущий.

И все же минеральная вода, по словам Александра Мясникова, выигрывает сравнение с другими маринадами для мяса.

Впрочем, когда речь идет о жаренном на шампуре мясе, думать о пользе не совсем правильно, добавляет доктор Мясников, потому как шашлык сам по себе не чемпион по полезности среди блюд.

"Вы для чего делаете шашлык? Чтобы пожарить его. Тут не о пользе надо думать. Шашлык - это пища для души", - уточняет ведущий программ о здоровье.