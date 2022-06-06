Названы способы избавиться от жирности волос

Парикмахеры из США назвали способы избавиться от жирности волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Bustle, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению стилиста Девина Грасиано, избыточная жирность волос сигнализирует о проблемах кожи головы и неправильном применении очищающих средств. Кроме того, он отметил, что данная проблема может возникнуть из-за генетической предрасположенности, а также у обладательниц тонких прядей.

Так, в связи с этим Грасиано порекомендовал регулярно чистить расчески. По его словам, во время расчесывания прядей их зубья собирают большое количество загрязнений, в том числе пыль и остатки стайлинговых средств. Если забывать об очищении расчесок, кожа головы всегда будет подтверждена раздражению. "Естественная реакция кожи головы - вырабатывать достаточное количество кожного сала, чтобы защитить себя", - рассказал Грасиано.

В свою очередь, парикмахер и колорист салона Bassia Bassia из Нью-Йорка Джулиана Ольмейер рассказала, что частое мытье волос также может вызывать повышенную выработку кожного сала. По данной причине специалист посоветовала использовать шампунь один или два раза в неделю и выбирать очищающие средства с противовоспалительными компонентами в составе. К таковым она отнесла масло чайного дерева, экстракт ромашки, розмарин, лаванду и мяту.

Вдобавок Ольмейер предложила присмотреться к фильтрам для очистки воды в ванной комнате. Эксперт объяснила, что химические вещества и минеральные отложения в трубах могут привести к чрезмерной жирности прядей.

В заключение звездный парикмахер Жюстин Маржан порекомендовала фиксировать пряди шелковыми платками, чтобы они не спадали на лицо: в таком случае их не нужно будет постоянно поправлять руками. "Кожный покров на пальцах производит собственные масла. Когда вы прикасаетесь руками к своим волосам, они становятся еще жирнее", - заключила она.