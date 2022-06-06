В Антарктиде обнаружили подводную реку, кишащую мелкими ракообразными

В Антарктической подледной реке обнаружили макроскопическую жизнь. Об этом сообщает новозеландский Национальный институт водных и атмосферных исследований, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первоначально новозеландские ученые хотели выяснить, какую роль подледный водоем играет в таянии ледников из-за глобального потепления. Заполненная водой полость расположена в 500 метрах подо льдом, в нескольких сотнях километров от края Шельфового ледника Росса.

Однако после того, как специалисты пробурили лед и достигли подводной реки, перед камерой замелькало огромное число бокоплавов: маленьких членистоногих существ, родственников крабов и лобстеров.

"Поначалу мы подумали, что с камерой что-то случилось, но когда мы поправили фокусировку, мы заметили рой пятимиллиметровых бокоплавов, - рассказал Крейг Стивенс, участник экспедиции. - Мы прыгали от радости, поскольку множество мелких плавающих животных вокруг оборудования действительно свидетельствовало о том, что это важная экосистема".

По словам ученых, им известно о сети скрытых пресноводных озер и рек под антарктическим льдом из спутниковых снимков, но их еще не исследовали напрямую. В пробуренной скважине исследователи оставили оборудование, чтобы выяснить, что делает местную воду уникальной.