Космический телескоп Hubble нашел самые редкие объекты во Вселенной

Космический телескоп Hubble сфотографировал самые ранние и самые далекие галактики в ходе проведения обзора 3D-DASH в ближнем инфракрасном диапазоне. Это позволило астрономам нанести на карту области древнейшего звездообразования во Вселенной и узнать, как возникли самые первые галактики. Статья об этом опубликована на сайте электронных препринтов arXiv.org и принята к публикации в Astrophysical Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обзор, проводимый с высоким разрешением и получивший наименование 3D-DASH (The 3D-Drift And SHift), позволит исследователям находить самые редкие объекты и цели для последующих наблюдений с помощью недавно запущенного космического телескопа James Webb. "С момента своего запуска свыше 30 лет назад космический телескоп Hubble остается на переднем крае изучения ранних галактик и того, как они менялись за последующие 10 млрд лет, - говорит ведущий автор этой статьи Ламия Моула из Научного института астрономии и астрофизики Данлэпа при Университете Торонто. - Программа 3D-DASH расширяет наследие Hubble в области визуализации обширных участков неба и позволяет разгадывать тайны галактик за пределами нашего собственного Млечного Пути".

До сих пор съемки таких обширных участков были доступны лишь наземным телескопам и имели низкое разрешение, что ограничивало возможности их наблюдения и изучения. 3D-DASH позволяет идентифицировать многие уникальные явления, такие как наиболее массивные галактики во Вселенной, высокоактивные черные дыры и галактики, находящиеся на грани столкновения и слияния в одну общую. Чтобы сфотографировать столь обширные участки неба, исследователи использовали новую технику, позволяющую в восемь раз увеличить стандартное поле зрения Хаббла путем объединения в одном изображении мозаики из нескольких снимков.