Неврологи развенчали пять главных заблуждений о головном мозге

Неврологи доктор Сантоши Билакота и доктор Брэд Камитаки рассказали изданию Business Insider о самых распространенных мифах о головном мозге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самое известное заблуждение из всех это то, что мы якобы используем только 10% возможностей своего мозга. Это предположение возникло еще в XIX веке, однако было опровергнуто почти сразу после развития магнитно-резонансной томографии. Сейчас научный консенсус состоит в том, что для большинства действий так или иначе задействованы сразу разные разделы мозга.

"Люди с развитой левым полушарием мозга - рациональные, а с развитым правым полушарием - творческие" - еще один миф о мозге, появившийся в 1980-е годы. Сейчас неврологи думают, что развитие того или иного полушария зависит скорее от окружения и среды, нежели от физиологических факторов. Так, у правшей за механическую память чаще отвечает левое полушарие мозга, но у левшей, в свою очередь, за нее может отвечать как левое, так и правые полушария.

Помимо этого, многие люди полагают, что регулярное поедание рыбы может сделать человека умнее. Специалисты отметили, что рыба, несмотря на то, что, в целом, ее наличие в рационе может улучшать здоровье нервной системы, сама по себе здоровее не сделает, а избыточное потребление некоторых видов рыбы и вовсе может быть опасно из-за наличия ртути в ней.

Еще одно распространенное заблуждение состоит в том, что у мужчин и женщин мозг развит по-разному.

"Мы все рождаемся с одинаковым мозгом. Вне зависимости от пола, гендерной идентичности или сексуальной ориентации. Так, если нейрохирургу положить мужской и женский мозг, то по структуре он не сможет их различить", - сообщила доктор Билакота.

Также ученые отметили, что на самом деле память не должна ухудшаться с возрастом несмотря на распространенное заблуждение. Один из видов памяти, эпизодическая память, действительно может быть не такой хорошей у людей старшего возраста, однако это зависит от сохранения способности сохранять фокус и концентрацию, нежели от каких-то физиологических изменений в областях мозга, отвечающих за память.