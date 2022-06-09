Билл Гейтс назвал пять книг для летнего чтения

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс опубликовал пять книг для летнего чтения в своем блоге Gates Notes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, первым произведением стала "Сила" Наоми Алдермана. Это научно-фантастический роман, который Гейтсу посоветовала его старшая дочь Дженнифер.

"Читая "Силу" я лучше понял, с какой несправедливостью и жестоким обращением сталкиваются многие женщины. Я выражаю свою признательность активисткам, которые работают с этими проблемами в США и по всему миру", - написал миллиардер.

В список также попала книга "Шоссе Линкольна" Амора Тоулза. По словам Гейтса, это приключенческая история о путешествии подростка в компании его братьев и друзей.

Гейтс также посоветовал прочесть "Министерство будущего" Кима Стенли Робинсона, научно-фантастический роман о климатических изменениях. "Робинсон представляет увлекательную историю, наполненную захватывающими идеями и людьми", - отметил он.

В список также вошли "Почему мы поляризованы" Эзры Кляйна и "Как на самом деле устроен мир" Вацлава Смила. По мнению Гейтса, эти книги - отличный пример хорошей научно-популярной литературы.