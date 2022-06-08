Как выбрать полезное мороженое?

Диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина рассказала, что чтобы выбрать полезное мороженое, нужно обращать внимание на цену, состав, калорийность, а также внешний вид продукта. Об этом сообщает URA.RU, передает Day.Az.

"Самое первое - это цена. Дешевое мороженое априори не может быть качественным. Поскольку себестоимость того же молока достаточно высокая, тем более сливочное масло и т.д. Обращаем внимание на более дорогое мороженое", - рассказала Соломатина.

Далее следует обратить внимание на состав и калорийность десерта. Он должен быть максимально натуральным. Например, если в мороженом присутствуют пальмовые масла, неизвестные красители или ароматизаторы, то от покупки следует отказаться. Калорийность должна быть как можно меньше, добавила Соломатина.

В случае, если мороженое выглядит мягким или помятым, то это значит, что оно оттаяло. В таком состоянии в продукте могут развиться бактерии, которые в дальнейшем могут попасть в организм, добавила Соломатина.