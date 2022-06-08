Франция подписала «Соглашения Артемиды» с США

Правительство Франции подписало с Соединенными Штатами так называемые "Соглашения Артемиды" - плану по международному освоению Луны, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Госдепартамент США, передает Day.Az.

"Подтверждая свою приверженность мирному, ответственному и устойчивому исследованию и использованию космического пространства, Франция стала 20-й страной, подписавшей "Соглашение Артемиды" на церемонии, организованной сегодня послом Франции Филиппом Этьеном в Вашингтоне", - указано в сообщении.

Предполагается, что США вернутся к пилотируемым полетам на Луну в 2024 году, в рамках космической программы "Артемида". Программа предполагает первоначальную фазу освоения Луны человеком.