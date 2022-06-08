Для красоты и здоровья: врачи назвали самый полезный перекус

В новом выпуске передачи "О самом главном" на канале "Россия 1" постоянный ведущий программы Сергей Агапкин и врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказали о пользе горячей ароматной кукурузы, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Специалисты уверяют, что у кукурузы есть масса полезных свойств. Так, она улучшает настроение, полезна для суставов, кожи, волос и ногтей, образования новых здоровых клеток крови, способствует профилактике старения. Так что если хотите перекусить и съесть что-нибудь вкусненькое на пляже или во время прогулки по парку, обратите внимание именно на ароматные кукурузные початки.

Впрочем, приготовить кукурузу можно и дома. Самой вкусной для варки считают так называемую молочную кукурузу, состоящую из множества мелких и сладких зерен молочно-желтого цвета. Початки следует на час залить холодной чистой водой, а затем поместить в кастрюлю и варить в кипятке не более получаса. Готовую кукурузу перекладывают в дуршлаг и дают немного остыть, плоды можно посыпать солью - добавлять ее при варке не надо и смазать маслом.