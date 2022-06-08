В атмосфере Земли обнаружены миллионы тонн необычного вещества

Европейская команда ученых обнаружила, что ультрареактивное химическое вещество в атмосфере Земли сохраняется намного дольше, чем считалось ранее. Об этом сообщает Yahoo News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вещество представляет собой гидротриоксиды - один атом водорода и три кислорода. Ученые пришли к выводу, что эти вещества могут существовать в земной атмосфере до двадцати минут в то время как раньше предполагалось, что они распадаются гораздо быстрее.

Тот факт, что это вещество гораздо стабильнее, чем раньше считали ученые, может изменить наше представление о том, как работает атмосфера Земли. Ученые предположили, что с учетом новых данных, ежегодно в атмосфере образуется не менее 11 миллионов тонн гидротриоксидов.

В отличие от многих других химических веществ, гидротриоксиды могут взаимодействовать практически с любым другим химическим веществом. Кроме того, они появляются в результате большого количества разных химических реакций. Тем не менее, вполне вероятно, что учитывая долгий период распада этого вещества в атмосфере, он может быть важной частью процессов, которые поддерживают жизнь на Земле.