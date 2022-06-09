Врач назвала уникальный по полезным свойствам овощ

Врач-эндокринолог, врач-диетолог "СМ-Клиники", кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказала, что редис относится к числу самых низкокалорийных овощей, употребление которого улучшает работу кишечника и состояние костей, волос и кожи. Об этом сообщается на сайте газеты "Известия", передает Day.Az.

По ее словам, редис является одним из самых низкокалорийных овощей. Этот показатель составляет всего порядка 16-20 ккал на 100 г. Также этот овощ насыщен клетчаткой, которая полезна для улучшения пищеварения и поддержания нормальной микрофлоры кишечника. Клетчатка помогает быстрее почувствовать насыщение, это еще один плюс такого низкокалорийного продукта, добавила эндокринолог.

Она подчеркнула, что редис также является лидером среди весенних овощей по содержанию витамина С - в 100 г продукта содержится треть суточной нормы. Кроме того, овощ является уникальным в плане содержания такого редкого элемента, как кремний.