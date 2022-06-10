В России создали пластичный и прочный сплав для космоса

Ученые НИУ "БелГУ" разработали уникальный сплав, не имеющий аналогов по прочности и пластичности при экстремально низких температурах. Они также указали, что материал не дорог в изготовлении. Его можно использовать в программах исследования космоса, Мирового океана, Арктики и Антарктики. Результаты опубликованы в журнале Materials Science and Engineering, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для работ в экстремально низких температурах используются аустенитные стали. Но ученые говорят, что их прочности, пластичности и других свойств не хватает.

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета получили сплав железа, кобальта, никеля, хрома и углерода, который, по их словам, обладает выдающимися свойствами при температуре до -150°С и ниже.

Они указали, что при температуре жидкого азота, -196°С, он в полтора раза прочнее лучшего аналога и имеет отличную пластичность в 24%.

"В сочетании с превосходной вязкостью разрушения это дает оптимальный баланс механических свойств", - уточнил старший научный сотрудник НИУ "БелГУ" Дмитрий Шайсултанов.