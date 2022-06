Курение удвоило риск сердечной недостаточности

Ученые Школы общественного здравоохранения Блумберга имени Джона Хопкинса доказали, что курение табачных сигарет удваивает риск развития сердечной недостаточности. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of the American College of Cardiology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи проанализировали записи о 9500 человек в возрасте от 61 до 81 года и обнаружили, что у бывших курильщиков сохраняется высокий риск сердечной недостаточности любого типа в течение десятилетий после того, как они бросили курить. По словам специалистов, такие результаты подчеркивают важность отказа от курения среди детей и молодых людей.

Существуют два типа сердечной недостаточности: сниженная фракция выброса и сохраненная фракция выброса. При сердечной недостаточности со сниженной фракцией выброса левый желудочек не может в достаточной мере сокращаться при перекачивании крови, и это наиболее тесно связано с ишемической болезнью сердца. При сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса левый желудочек не может достаточно расслабиться после сокращения. Лечение этого типа ограничено, а причины не вполне ясны.

За средний период наблюдения 13 лет в исследовании было зарегистрировано 1215 случаев сердечной недостаточности, в том числе 492 случая сниженной фракции выброса и 555 случаев сохраненной фракции выброса. По сравнению с некурящими риск сохраненной фракции выброса повысился в 2,28 раза и в 2,16 раза - сниженной фракции выброса. Большее количество сигарет в день и большее количество лет курения связаны с более высоким риском сердечной недостаточности.

В целом у бывших курильщиков риск сохраненной фракции выброса и сниженной фракции выброса на 31 и 36 процентов больше соответственно по сравнению с никогда не курившими.

Сердечная недостаточность - это прогрессирующее состояние, при котором сердце теряет способность перекачивать достаточное количество крови для снабжения клеток организма кислородом и питательными веществами. Это одна из наиболее распространенных причин инвалидности и смерти в развитых странах. Согласно последним данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, только в США более шести миллионов взрослых живут с сердечной недостаточностью. Помимо курения сигарет, факторы риска сердечной недостаточности включают ожирение, гипертонию, диабет, ишемическую болезнь сердца и пожилой возраст.