Названы неочевидные признаки скрытого стресса у человека

Психолог и кандидат наук Сет Гиллихан назвал несколько неочевидных признаков скрытого стресса у человека. В статье для Psychology Today он объяснил, как стрессовые события могут негативно повлиять на тело, эмоции, разум, и перечислил признаки, по которым можно распознать начало эмоционального выгорания, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Психолог отмечает, что уровень стресса у многих людей постоянно находится на высоком уровне, в том числе из-за событий в мире. "Хронический неуправляемый стресс приводит ко всевозможным проблемам, таким как депрессия, тревога, истощение, физические заболевания и выгорание", - предупредил он. Гиллихан также объясняет, что стресс приносит не только психологический дискомфорт, но и негативно влияет на разум, тело и поведение: "Когда мы испытываем сильный стресс, надпочечники выделяют в кровь гормоны стресса, которые разносятся по всему телу, воздействуя на каждую часть нашего существа".

Во-первых, Гиллихан рекомендует обратить внимание на тело: постоянное напряжение в мышцах, головные боли, проблемы с пищеварением, плохой сон и аппетит сигнализируют, что с организмом не все в порядке. Кроме того, если человек все чаще стремится к изоляции от социума и прибегает к алкоголю или наркотикам, то это также говорит об уже хроническом стрессовом состоянии, считает он. Во-вторых, стресс, по его словам, влияет на способность размышлять. Беспорядочные мысли, чувство рассеянности, трудности с концентрацией и проблемы с памятью являются характерными признаками, что человеку пора отдохнуть, подчеркнул он.

Также психолог рекомендует присмотреться к собственным эмоциям. Если человека преследует уныние, ощущение бессмысленности, а энтузиазм давно иссяк, это может быть предвестником эмоционального выгорания, восстановление после которого достаточно длительное и сложное, предостерег Гиллихан.

Чтобы эффективно управлять стрессом и снизить его негативное воздействие на организм, кандидат наук дает несколько рекомендаций, например, практиковать осознанность. "Осознанность помогает нам вернуться в настоящее всякий раз, когда мы обнаруживаем, что наш ум где-то в другом месте. Настоящее поддается управлению, в отличие от неопределенного будущего, которое мы воображаем. Благодаря осознанности мы также можем стать более открытыми для реальности и отказаться от пустой борьбы с обстоятельствами", - объяснил он. Обладая высоким уровнем осознанности, по словам Гиллихана, человек сможет выбирать то, что уменьшит стресс, и говорить "нет" тем вещам, которые его повышают.