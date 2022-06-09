Как привлечь богатство в жизнь

Служба альтернативного и холистического здоровья Studio Om Shri поделилась на своей странице в Instagram публикацией, где объясняется практика на расширение денежного сознания.

"Определите какую сумму в день вам вообще не жалко потратить:⠀

1 манат, 1 доллар, 1 евро или 10, 25, 50, 100, 200 денег в любой валюте.

Утром после пробуждения кладете эту сумму в копилку со словами: "Я приглашаю деньги в свою жизнь. Мой доход увеличивается ежедневно".

Проделываем это минимум 21 день.

Ваше подсознание встроит программу накапливать и привлекать деньги. Когда появится внутреннее желание увеличить сумму - можете это сделать. Главное, чтобы ее не жалко было потратить", - говорится в публикации.