NASA займется собственным научным исследованием НЛО

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) займется собственным исследованием неопознанных летающих объектов (НЛО) с научной точки зрения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении американского космического ведомства.

"NASA считает, что научные инструменты являются мощным средством исследования, и они применимы и в этом случае", - отметил заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен. "У нас есть доступ к широкому спектру средств наблюдения Земли из космоса, а это основа для научного исследования. У нас есть инструменты и команда специалистов, которые помогут нам улучшить наше понимание неизведанного", - добавил он.

Как отмечает ведомство, под НЛО, или "неопознанными воздушными явлениями", как их принято называть в американских правительственных ведомствах, подразумеваются "наблюдения явлений в воздухе, которые невозможно идентифицировать в качестве летательных аппаратов или известных природных явлений". При этом в NASA подчеркнули, что в настоящий момент "нет свидетельств того, что неопознанные воздушные явления по своей природе имеют внеземное происхождение".

Группу, которая займется исследованием НЛО, возглавит американский астрофизик Дэвид Сперджел. Само исследование, как ожидается, займет около девяти месяцев. По его итогам ведомство намерено подготовить доклад, который будет представлен общественности.

В мае американские законодатели впервые за несколько десятилетий провели открытые слушания с участием представителей Пентагона, посвященные случаям наблюдения неопознанных летающих объектов. Изучением этих феноменов занимается сформированная в Министерстве обороны США специальная целевая группа. NASA не являлось участником этой группы, однако американское военное ведомство при подготовке своих выводов ранее активно консультировалось с космическим ведомством.

В июне 2021 года аппарат директора национальной разведки США распространил незасекреченную версию доклада для Конгресса относительно наблюдения НЛО. В нем констатировалось, что спецслужбы США пока не могут точно объяснить природу неопознанных летающих объектов. В основу доклада легли данные о случаях, имевших место с ноября 2004 года по март 2021 года. За это время были зафиксированы 144 неопознанных воздушных явления, 80 из них - с помощью нескольких датчиков или приборов.