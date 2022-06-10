Названа неожиданная польза острой пищи

Жгучая еда помогает укрепить сосуды, способствует избавлению от лишних килограммов и улучшает пищеварение, сообщила порталу "Доктор Питер" врач-терапевт Анастасия Половина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Острые пряности стоит добавлять в блюда ежедневно, считает врач. Любые специи усиливают выработку желудочного сока, а это улучшает приток крови к стенкам желудка, помогает восстанавливать его слизистую, улучшать пищеварение.

"Острая еда улучшает работу сердечно-сосудистой системы, лишняя жидкость и токсины лучше выводятся из организма, это способствует похудению. Главное, следить за количеством соли - то есть не пересаливать еду", - отметила специалист.

Терапевт также порекомендовала есть больше острого гипертоникам, жгучая еда создает ощущение тепла, укрепляет и расширяет сосуды.