Футбол и бокс оказались вреднее для мозга, чем служба в армии

Контактные виды спорта, такие как футбол и бокс, намного чаще приводят к травматической энцефалопатии, чем служба в армии и воздействие ударной волны. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провела группа ученых, изучив несколько сотен образцов мозга, взятых у умерших военных и спортсменов, сообщает Military Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из 225 образцов мозга, взятых у военных, только у 10 (4,4%) обнаружились серьезные хронические повреждения, и все эти военные в прошлом занимались контактными видами спорта.

При изучении мозга 45 военнослужащих, подвергшихся воздействию взрывной волны, травматическая энцефалопатия была обнаружена только у троих, а у военных, которые не подвергались контузии, - у семерых из 180.

В то же время из 202 бывших футболистов США такие повреждения были обнаружены у 87%: у 21% футболистов средней школы, 91% команд колледжей, а в мозге игроков Национальной футбольной лиги - в 99% случаев.

Считается, что у людей с ХТЭ в более позднем возрасте развивается ряд когнитивных, поведенческих, эмоциональных и моторных проблем.