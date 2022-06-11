Марсоход Perseverance «нашел друга» на Марсе

Маросоход Perseverance около четырех месяцев "неразлучен со своим домашнем камнем", пишет CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В начале февраля во время путешествия по красной планете камень попал в левое переднее колесо марсохода, согласно данным левой камеры предотвращения опасностей Perseverance.

За четыре месяца камень преодолел более 8,5 километров по пересеченной местности. Он присоединился к миссии во время кампании по исследованию кратера Джезеро, места древнего озера и дельты реки, в котором ученые NASA исследовали породы из формации, которую назвали "Мааз".

В настоящее время марсоход занимается бурением керна и исследованием осадочных пород в районе дельты. По данным NASA, эти породы образовались миллиарды лет назад, когда в этом районе была вода.

Кувыркаясь в колесе марсохода, камень не мешает операциям, и еще неизвестно, как долго новый друг робота-исследователя продержится в нем.

Perseverance - не первый марсоход, который приютил камень-питомца.

У марсохода Spirit, который работал с 2004 по 2010 год, в начале пути в правом заднем колесе застрял камень размером с картофелину. Камень застопорил колесо, поэтому ученым NASA пришлось его выбить.

У Ровера Curiosity несколько камней ездили в его переднем правом колесе неделями. Марсоход начал путешествовать по красной планете в середине 2012 года и до сих пор работает.