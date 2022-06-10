Найдены останки одного из крупнейших хищных динозавров Европы

Ученые идентифицировали несколько костей динозавров, принадлежащих одному из крупнейших наземных охотников Европы. Исследование было опубликовано в научном журнале Peer J, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Останки спинозаврида, хищного динозавра с двумя ногами и крокодилоподобной мордой, были обнаружены на острове Уайт, острове у южного побережья Англии.

Спинозавриды, жившие около 125 миллионов лет назад, имели длину более 10 метров и весили несколько тонн.

Останки этих спинозаврид, вероятно, являются новым видом, указал Кристофер Баркер, докторант в области палеонтологии позвоночных в Университете Саутгемптона, который руководил исследованием.

Доисторические кости спинозаврид были найдены в геологическом слое горных пород, известном как формация Вектис в Комптон-Чайне, на юго-западном побережье острова Уайт.

По словам Баркера, недавно обнаруженный динозавр был больше двухэтажного автобуса и относился к тераподам (также как и известный по фильмам тираннозавр рекс).

Следы на окаменелых костях показывают, что найденный динозавр был хищником и падальщиком.

Исследователи попытаются изучить тонкие срезы одного и того же образца, чтобы в ближайшем будущем изучить микроскопические внутренние свойства костей, которые могли бы выявить подробности о скорости его роста и приблизительном возрасте.

На вопрос, является ли спинозаврид самым большим хищником в Европе, Баркер ответил CNN: "Некоторые кости превосходят кости предыдущего "самого большого в Европе", так что в этом смысле это так. Однако в идеале нам нужны полные скелеты всех крупнейших хищников Европы".