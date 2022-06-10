Названы продукты, которые можно есть по истечении срока годности

Определенные продукты можно использовать даже по истечении срока хранения. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многие люди строго придерживаются срока годности, который указан на упаковке еды. Однако издание утверждает, что в большинстве случаев указанные даты являются лишь рекомендациями.

Так, большинство видов молока можно употреблять в течение недели после даты, указанной на упаковке, а яйца - в течение нескольких месяцев. Причем проверить, испорчено ли яйцо, можно, бросив в воду: если оно всплывет, его необходимо выбросить.

Сухие макароны могут храниться до двух лет после истечения срока годности. Твердые сыры также можно есть после истечения срока годности. Соль, перец, муку, пищевую соду и сахар можно есть довольно долго из-за недостатка влаги. Однако стоит обращать внимание на запах. Если он появляется, то от продуктов стоит избавиться.

В списке продуктов, которые можно хранить долго, оказались и сырое мясо и птица. Однако издание уточнило, что для этого их надо отправлять в морозилку. А для салата подойдет следующий способ: окунуть листья в ледяную воду.