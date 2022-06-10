Врач рассказала, почему не стоит кормить ребенка перед купанием

Родителям необходимо соблюдать правила безопасности при отдыхе около водоемов. Об этом сообщила главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева в эфире "Радио 1", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Водоем должен быть разрешен для купания, без сильного течения, а пляж оборудован, с пологим спуском в воду, без посторонних предметов - коряг, разбитых бутылок, мусора. Водоросли и речная "живность" - лягушки, змеи, рыбы, могут напугать ребенка и привести к панике. Во время купания ребят младшего возраста родитель должен находиться на расстоянии вытянутой руки", - предупредила врач.

Педиатр призвала не оставлять детей без присмотра и пресекать опасные игры в воде.

По ее словам, перед купанием ребенку достаточно легкого перекуса и большого количества воды.

"Не стоит обильно принимать пищу до купания - это может спровоцировать судороги. Обратите внимание, чтобы ребенок не употреблял жевательную резинку во время купания", - объяснила педиатр.