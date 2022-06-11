В США начнут делать коровье молоко без коров

Индийские ученые нашли способ синтезировать коровье молоко. Компания из США Brown Foods начнет продавать созданную в лаборатории альтернативу через несколько лет, сообщает TechCrunch, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Продукт получил название UnReal Milk - молоко, сделанное без участия коров с помощью технологии культивирования клеток млекопитающих и обладающее свойствами натурального аналога. "Мы проверили основные питательные вещества, белки, жиры и углеводы. Состав нашего молока близок к коровьему", - рассказал основатель Brown Foods Сохаил Гупта.

Гупта создал компанию вместе с Авхиджитом Капуром и Бхавной Тандон. Их целью было разработать альтернативу натуральному молоку, производство которой будет менее вредным для животных и окружающей среды. Ученым удалось добиться результатов через три месяца. В отличие от растительных аналогов, созданное в лаборатории молоко по вкусу и текстуре схоже с обычным. Из него можно сделать любой молочный продукт - масло, сыр, мороженое. При этом углеродный след от синтезированной альтернативы на 90 процентов меньше.

Brown Foods получила 2,3 миллиона долларов от инвесторов. Большая часть средств будет направлена на расширение компании и дальнейшее развитие продукта. По словам Гупты, синтезированное молоко выйдет на рынок в ближайшие несколько лет.