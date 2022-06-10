https://news.day.az/unusual/1469694.html Любопытный орёл составил компанию дельтапланеристу в небе над Бразилией - ВИДЕО
Любопытный орёл составил компанию дельтапланеристу в небе над Бразилией - ВИДЕО
Любитель воздушных путешествий запечатлел встречу с любопытным пернатым хищником, облетающим свою территорию, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Внимание птицы привлёк необычный летающий объект и запах, сделанной из кожи животных обуви дельтапланериста. Орёл приземлился возле ног бразильского экстремала и принялся изучать сбившие его с толку кроссовки.
Со слов автора видео, размещённого на странице развлекательного сообщества в Facebook, дикая птица ранее встречалась в небе с дельтапланеристом и в очередной раз продемонстрировала свой миролюбивый нрав.
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