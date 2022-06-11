Названы самые вредные части курицы

Куриное мясо принято считать полезным диетическим продуктом, но лучше не употреблять в пищу куриные внутренности и кожу, сообщила в беседе с Gazeta.ru врач-эндокринолог, специалист по превентивной медицине Европейского медицинского центра Елена Островская, передает Day.Az.

По мнению специалиста, самой вредной частью куриной тушки считается кожа, дело не только во вредных жирах, кожа может содержать опасные соединения хлора. Им обрабатывают птицу в магазинах для поддержания товарного вида.

"Я бы очень осторожно относилась к куриным внутренностям. Особенно вредными считаются куриные легкие, потому что в них могут быть бактерии, в частности листерии, которые очень трудно убивать с помощью термической обработки. Также вредной частью считается гузка, поскольку она может содержать большое количество патогенных бактерий", - отметила врач.

Специалист также порекомендовала отказаться от куриных крылышек. В них почти нет мяса, к тому же, при приготовлении блюда используется больше количество масел, приправ и жиров. Они ускорят процессы старения в организме.