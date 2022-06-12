Робот-собака помогает археологам в Помпеях

Археологам, работающим в Помпеях, помогает четвероногий робот-собака. Spot ("Спот") способен проникать туда, куда не попасть людям, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Он позволяет получить изображения и важные для исследователей данные из помещений, где находиться небезопасно или где проходы слишком узки. Вместо головы у "Спота" - панорамная камера и датчики. И это, по словам разработчика Leica Geosystems Валерио Брунелли, его главная особенность:

"Spot, безусловно, результат лучших разработок в области робототехники и современных технологий. Это будущее. Этому способствует в том числе интеграция с лазерным сканером Leica BLKArc, способному фиксировать геометрию помещений и пространств, через которые проходит Spot. Дополнительный плюс использования этого робота заключается в том, что он может взаимодействовать с очень, очень сложными пространствами, благодаря способности перемещаться на четырёх лапах, преодолевать и обходить препятствия".

Это тестовый проект. Главная задача робота-собаки - оценивать ход восстановительных и консервационных работ в древнеримском городе, который был погребён под слоем пепла и горных пород в результате извержения Везувия в 79 г. н.э.