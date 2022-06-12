Доставленные на Землю образцы с астероида по возрасту оказались старше Солнца

Старейшим из выявленных людьми материалом оказались частицы породы, доставленные в результате шестилетней космической миссии с астероида, передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru.

Образцы были добыты на астероиде Риюга японским космическим зондом "Хаябуса 2". Миссия была направлена японским аэрокосмическим агентством в 2016 году. В 2019 г. зонд достиг астероида, а в декабре 2020 г. вернулся на Землю.

Среди доставленных образцов было обнаружено 16 частиц, по возрасту более старых, чем Солнце. Ученые считают, что астероид - лишь кусок гораздо более крупного космического тела. Кроме того, в образцах были обнаружены следы органических соединений. Исследование в настоящее время находится в активной фазе, так что скоро могут появиться новые результаты, проливающие свет на функционирование Вселенной.