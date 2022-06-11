Рогозин рассказал об исследованиях НЛО в России

Ученые в Российской академии наук вели и ведут исследования так называемых НЛО в истории человечества. Об этом сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, российские ученые собирают и проверяют факты об НЛО, которые были за историю человечества. Этим же занимаются и их коллеги из NASA.

Вместе с этим глава "Роскосмоса" подчеркнул, что на 99,9% это атмосферные или другие физические явления, которые никак не связаны с НЛО, однако "такого рода явления могли иметь место", добавил Рогозин, имея в виду появление неопознанных летающих объектов.

Кроме того, он сообщил, что лично знаком со свидетельствами летчиков, которые в 70-х годах во время испытательных полетов видели необычные явления, а потом рисовали на бумаге то, что видели.

"Я беседовал с NASA, там тоже есть сторонники того, что, возможно, мы являемся объектом внешнего наблюдения. Хотелось бы в это верить", - заключил Рогозин.

Стало известно, что NASA решило в начале осени начать исследование неопознанных воздушных явлений, широко известные как НЛО.