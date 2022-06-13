Обнаружена считающаяся исчезнувшей редкая черепаха

Европейские ученые и их коллеги из США впервые за 100 лет обнаружили редкий вид черепахи Chelonoidis phantasticus, которая считалась исчезнувшей. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Communications Biology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Найденное животное было известно лишь по одному описанному в 1906 году экземпляру, который был замечен на Галапагосских островах. Этот вид также известен по названию "фантастическая гигантская черепаха" или Черепаха Фернанда, в честь острова Фернандина, где она обитает. После обнаружения специалисты взяли образцы биоматериала черепахи и сравнили с ДНК, извлеченного из первого представителя вида.

Результаты подтвердили родство замеченного пресмыкающегося с образцом 1906 года. Кроме того, исследователи изучили набор генов этих двух черепах и провели анализ с образцами других 13 видов галапагосских черепах. Данные подтвердили, что это действительно отдельный вид, который сильно отличается от других представителей с островов.