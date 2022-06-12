Как самостоятельно проверить качество питьевой воды?

Существует несколько простых способов удостовериться в качестве воды из-под крана, не прибегая к сложным анализам в лабораторных условиях, сообщила агентству "Прайм" биохимик Мария Кулешова, передает Day.Az.

В первую очередь, необходимо обратить внимание на цвет воды, для этого нужно налить жидкость в прозрачную посуду и поставить ее на стол, положив под стакан лист белой бумаги. Если вода имеет неестественный цвет, лучше ее не пить. Также стоит проверить накипь в чайнике.

"Накипь означает повышенную жесткость воды, содержание в ней большого количества солей, таких как кальций и магний. В небольших концентрациях эти микроэлементы даже полезны для здоровья, но употребление очень жесткой воды вызывает их отложение в организме. От солей не избавиться даже кипячением", - отметила эксперт.

Специалист также предупредила, что кипячение не спасает от тяжелых металлов в воде, таких как железо и кадмий. Такую воду лучше не пить, это может привести к проблемам со здоровьем.