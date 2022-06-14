Найдены учебники по рисованию, созданные Пикассо для своей дочери

Внучка Пабло Пикассо Диана случайно нашла среди семейных материалов необычную коллекцию альбомов, созданных художником для обучения его старшей дочери Майи рисованию, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Женщина показала альбомы своей 86-летней матери, которая поделилась воспоминаниями об уроках Пикассо. Художник заполнил страницы игривыми сценами с участием клоунов, акробатов, лис, лошадей и птиц. Когда Майе было 5-7 лет, она делала впечатляющие попытки подражать мастеру и раскрашивала нарисованные им композиции.

Среди альбомов также были найдены изысканные оригами птиц, которые Пикассо сделал для Майи из пригласительных билетов на выставку.