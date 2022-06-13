Психолог объяснила, как отучить ребенка засыпать на руках

Психолог, младший научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований современного детства МГППУ рассказала Gazeta.ru о том, как отучить ребенка засыпать на руках у матери, передает Day.Az.

По мнению специалиста, тактильный контакт матери и ребенка очень важен в первые месяцы жизни малыша, но если ребенок привыкает у рукам настолько, что отказывается спать в своей кроватке, стоит постепенно отучать его от этого.

"Необходимо правильно организовать спальное место малыша. Младенцам некомфортно спать на большом пространстве кроватки. На помощь придут специальные "гнездышки" или скатанное в рулон полотенце", - отметила психолог.

Если малыш просыпается в момент перекладывания с рук в кровать, то необходимо использовать слинг. Не менее важно правильно организовать режим дня.

"Ритуал подготовки ко сну нужно начинать примерно за полчаса-час. В это время не следует разрешать ребенку играть в подвижные игры или сидеть перед телевизором: экран способствует возбуждению нервной системы. Можно поужинать, принять теплую ванну с травами, почитать книгу", - посоветовала эксперт.