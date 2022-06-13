Мозг оказался горячее тела, особенно у женщин

Температура мозга у здоровых мужчин и женщин в среднем составляет 38,5°С, а в более глубоких отделах может превышать 40°С. Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале Brain, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Для получения этих результатов было отобраны 40 добровольцев в возрасте 20-40 лет. Их мозг просканировали утром, днем и поздним вечером методом магнитно-резонансной спектроскопией (МРС).

Исследование также показало, что температура мозга варьируется в зависимости от его области, возраста, пола, времени суток, у женщин - от менструального цикла.

Средняя температура - 38,5°C, поверхность же мозга холоднее, глубокие структуры мозга часто нагреваются выше 40°C (рекорд за время исследования - 40,9°C).

За день температура мозга менялась почти на 1 °C, наиболее высокой она становилась днем, а низкой - ночью.

В среднем женский мозг оказался на 0,4°C теплее мужского. Ученые считают, что перед овуляцией мозг женщины "горячее", чем у мужчины.

Температура мозга повышалась с возрастом участников, особенно в глубоких отделах мозга. Исследователи предположили, что способность мозга к охлаждению может ухудшаться в процессе старения, планируется выяснить, связано ли это с развитием возрастных нарушений ЦНС.