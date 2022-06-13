Обезьяны оказались любителями музыки

Обезьяны любят слушать музыку и следить за жизнью морских обитателей на видео, обнаружили специалисты из Университета Глазго в Великобритании и Университета Аалто в Финляндии. Об этом они рассказали на Конференции по разработке интерактивных систем, прошедшей онлайн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи разместили в вольере с тремя бледными саки в финском зоопарке специальные тоннели из дерева и пластика, внутри которых разместили экраны. В тоннелях находились инфракрасные датчики, проходя мимо которых, обезьяны активировали видео или аудио, которое проигрывалось, пока обезьяна оставалась на месте.

Обучившись взаимодействию с устройством, обезьяны в два раза чаще запускали аудио, чем видео. Звукам дождя и шума транспорта саки предпочитали музыку, а из видео предпочитали записи со дна моря.

Основной целью исследования было выяснить, какой именно контент предпочитают обезьяны, чтобы потом использовать его для обогащения среды в вольерах.

"Взаимодействие животных и компьютера - это все еще развивающаяся область исследований. Данные, которые мы собрали в этом исследовании, станут частью дальнейших разработок. Конечная цель для нас - понять, как животные получают доступ к компьютерным системам и воспринимают их, чтобы улучшить условия жизни обезьян", - пояснили ученые.