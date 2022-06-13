Европейское космическое агентство обновило карту Млечного пути

Европейское космическое агентство опубликовало обновлённый атлас Млечного пути с данными почти о двух миллиардах объектов. Трёхмерная карта галактики составлена благодаря орбитальному телескопу Гайя. Он зафиксировал, в частности, сейсмическую активность звёзд, которые при этом меняют не только размер, но и форму, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Телескоп Gaia был запущен в 2013 г. В Европейском космическом агентстве подчеркивают исключительную точность рассчётов координат объектов в рамках этого проекта. Пока что это самый подробный звёздный атлас: в нём учтёны около 1 процента объектов нашей галактики.