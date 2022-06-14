Названы опасные последствия употребления крепкого чая в жару

Развитие тромбов, инсульт или сердечный приступ могут быть последствиями употребления крепкого чая в жару. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, передает Day.Az со ссылкой на news.ru.

Специалист сообщила, что наибольшую опасность крепкий чай представляет для людей, имеющих нарушения нервной и сердечно-сосудистой систем. У тех, кто редко пьет чай и кофе, чувствительность к кофеину больше, и одна чашка крепкого напитка может вызвать тахикардию, повышение давления, тошноту и другие неприятные симптомы.

"Чем больше кофеина в жару, тем больше мы теряем жидкости. То есть кофеин - он как мочегонное. У кого повышенное давление, вроде бы в какой-то момент даже хорошо - влагу потерял, давление понизилось. Но фракции крови остаются, значит, кровь сгущается. Соответственно, это может привести к развитию тромбов. Во-вторых, густая кровь нормально не доходит до головного мозга и сердца, и может случиться сердечный приступ или инсульт", - объяснила врач.

При этом, если человек адаптирован к кофеину, то вреда от его употребления не будет. А людям без особых заболеваний крепкий чай и вовсе поможет сконцентрироваться и повысить работоспособность, заключила Соломатина.