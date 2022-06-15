Ученые научили искусственный интеллект подбирать косметику и витамины

Ученые из РФ разработали систему, которая подбирает подходящий уход за кожей лица, ногтями и волосами, основываясь на научно доказанных свойствах косметики и витаминов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы, данная система по фото, - на основе ИИ и больших данных - подбирает уход, питание, витамины и безрецептурные лекарства. В НТИ уточнили, что система начала работать в пилотном режиме в 14 российских магазинах.

"Сегодня в мире есть два конкурента нашему продукту с хорошими технологиями анализа проблем лиц, и которые, как и мы, ориентируются на маркетплейсы. В отличие от них, мы подбираем уход по ингредиентам с научно доказанными свойствами, а не по брендам", - рассказал лидер проекта Евгений Соболев.

Он добавил, что наработки предыдущего проекта по анализу кожи на предмет COVID-19 были положены в основу новой разработки.