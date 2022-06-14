Названы продукты, полезные для работы мозга

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала о продуктах и напитках, полезных для работы мозга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самое главное - пить воду, отметила врач, так как ее дефицит может привести к обезвоживанию, сгущению крови, повышению уровня токсических веществ в организме. Также для мозга будут полезны травяные чаи, а также боярышник или имбирный настой. Кроме того, врач напомнила о пользе кофе.

"Кофеин активизирует работу мозга, повышает концентрацию. Кофе препятствует развитию болезни Альцгеймера", - пояснила она.

Также, по словам Русаковой, необходимо употреблять рыбу, - омега-3 и омега-6 необходимы мозгу.

"Ими богаты и оливковое и льняное масла холодного отжима, а также грецкие орехи, кунжут, фасоль", - рассказала диетолог.

По ее словам, ягоды, особенно темные, являются богатым источником флавоноидов, которые замедляют процесс возрастных изменений в структуре мозга, а фрукты содержат антиоксиданты.

Русакова напомнила, что не стоит игнорировать углеводы - они дают организму энергию и помогают синтезу серотонина. В качестве примера "хороших" углеводов врач назвала цельнозерновые продукты и бобовые.

Для слаженной работы мозга также важны овощи и зелень - в них содержатся вещества, замедляющие гибель клеток.