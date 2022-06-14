Какие черты характера присущи долгожителям?

Ученые все еще пытаются найти ответ на вопрос о том, почему одни доживают до 100 лет, а другие - нет. Недавно выяснилось, что на это могут оказывать влияние личностные характеристики человека, передает Day.Az со ссылкой на ferra.ru.

Исследование, результаты которого были опубликованы в издании AGE, показало, что на продолжительность жизни действительно может повлиять на характер человека. Специалисты провели анализ личностных характеристик 70 человек в возрасте 100-106 лет и 1 812 человек в возрасте 60-84 года из Японии. Использовался пятифакторный опросник, который позволяет оценить уровень экстраверсии, открытости, невротизма, добросовестности, покладистости.

Выяснилось, что у долгожителей мужского и женского пола встречаются высокие показатели открытости. У женщин также была более заметна высокая по сравнению с контрольной группой экстраверсия и добросовестность.

Эксперты пришли к выводу, что именно высокий уровень таких качеств, как экстраверсия, открытость и добросовестность обеспечивает долгую жизнь. Объясняется это тем, что подобные люди меньше подвержены стрессу, лучше справляются с проблемами.

Кроме того, как показали результаты работы, в большей степени способствует долголетию низкий уровень невротизма.