Астрономы составили самую подробную карту Луны

Самую подробную карту Луны составили ученые из Китайской академии наук и других исследовательских центров. Они опубликовали ее в журнале Science Bulletin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи проанализировали все накопленные за последние десятилетия данные о поверхности Луны и нанесли их на карту в масштабе 1:2 500 000. На сегодняшний день это самая подробная карта Луны, утверждают ученые.

"Геологические карты Луны дают исчерпывающую информацию о геологических пластах, особенностях строения, литологии и хронологии поверхности лунной коры, которые отражают ее эволюцию в условиях магматических процессов, катастрофических воздействий и вулканической деятельности. Карта представляет собой современную иллюстрацию кратеров разных периодов, распределения 17 типов горных пород и 14 типов геологических структур", - сообщили исследователи.