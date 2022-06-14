Шеф-повар объяснил, как правильно варить рис

Для каждого сорта риса есть свой способ варки, и есть только один, который должен кипеть в процессе приготовления. Об этом рассказал изданию Express шеф-повар Питер Сидвелл, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, для басмати правильным будет соотношение риса и воды 1:1½. Для приготовления следует использовать метод абсорбции - варка риса на медленном огне до тех пор, пока он не впитает всю жидкость.

Для бурого риса потребуется большее количество воды - на каждую чашку риса 2 литра воды. Такой метод обусловлен сложностью размягчения крупы. Именно этот вид риса необходимо кипятить в течение 30 минут.

Жасминовый рис требует соотношение к воде 1:1¼. Он также требует метода абсорбции - его следует варить на медленном огне под крышкой, чтобы зерна могли впитать всю воду.

Чтобы приготовить рис для пилава - ближневосточного аналога плова - потребуется соотношение крупы и воды 1:2. Однако сначала его следует обжарить на сковородке со сливочным маслом, и лишь потом добавлять в кипящую воду.