Мужчина сделал татуировки на ногах, чтобы не покупать новую обувь

Татуировщик Дин Гантер, переехавший из ЮАР в Великобританию, сделал мужчине татуировки в виде кроссовок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гантер сказал, что заказчик устал покупать новую обувь, поэтому решил набить себе любимый дизайн спортивной обуви Nike в виде татуировки.

Всего на работу потребовалось около 10 часов - два часа для того, чтобы сделать контуры будущего изображения, а еще восемь часов - для самой татуировки.

"Я хотел создать иллюзию того, что человек в обуви, даже если он ходит босиком. Это определенно заставит вас обратить на него внимание", - поделился своей задумкой мастер.

Он отметил, что ему пришлось многое делать без трафарета, чтобы учесть все контуры тела. Именно поэтому работа над этим тату показалось ему особенно сложной.