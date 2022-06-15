Назван способ отличить полезное мороженое от «химической бомбы»

Врач-диетолог Ольга Перевалова рассказала, что мороженое может содержать вредные ингредиенты, которые негативно влияют на здоровье, а также назвала способ отличить плохой продукт от полезного, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, производители мороженого сталкиваются с определенными сложностями, пытаясь соблюсти баланс между ценой и качеством. Поэтому в погоне за выгодой могут использовать "химию" вместо натуральных компонентов.

Она отметила, что на производстве могут использовать различные усилители вкуса, красители и консерванты, чтобы мороженое дольше хранилось. На выходе в некотором смысле получается "химическая бомба", рассказала Перевалова.

Диетолог подчеркнула, чтобы избежать негативных последствий следует обращать внимание на состав и выбирать мороженое, изготовленное из натуральных молочных продуктов.

Перевалова утверждает, что хорошей альтернативой мороженого может стать фруктовый лед на основе сока.