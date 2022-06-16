Климатологи сообщили о самом высоком уровне углекислого газа за историю наблюдений

Климатологи сообщили о самом высоком уровне углекислого газа, когда-либо зарегистрированном в атмосфере. На данный момент содержание его на 50% выше доиндустриального. Такого количества CO 2 на планете не было последние четыре миллиона лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Научный обозреватель Николай Гринько прокомментировал "Москве 24" ситуацию.

По его словам, много CO 2 - это плохо. Переизбыток парниковых газов приводит к перегреву Земли.

Чтобы избежать этой проблемы нужно переходить на чистые, возобновляемые источники энергии. Среди них Гринько перечислил: атомные, термоядерные, солнечные, ветровые, приливные и прочие. Нам просто нужно прекратить вытаскивать углерод из земной коры и выбрасывать его в воздух, считает эксперт.

Проведенные Обсерваторией Мауна-Лоа на Гавайях исследования показали, что в 2022 году концентрация углекислого газа в атмосфере составила 421 часть на 1 млн (ppm).

Норма для сухого чистого воздуха - 300 ppm.

При этом Гринько указал, что и ранее содержание углекислого газа на планете было немаленькое. В тот период Земля процветала: динозавры вымерли, но в реликтовых лесах обитали древесные ленивцы, бегемоты и огромное число травоядных. Затем появись человеческие предки - австралопитеки.

Эксперт считает, что пока земляне не могут превратить Землю в выжженную планету.