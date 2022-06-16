Климатологи сообщили о самом высоком уровне углекислого газа за историю наблюдений
Климатологи сообщили о самом высоком уровне углекислого газа, когда-либо зарегистрированном в атмосфере. На данный момент содержание его на 50% выше доиндустриального. Такого количества CO2 на планете не было последние четыре миллиона лет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Научный обозреватель Николай Гринько прокомментировал "Москве 24" ситуацию.
По его словам, много CO2 - это плохо. Переизбыток парниковых газов приводит к перегреву Земли.
Чтобы избежать этой проблемы нужно переходить на чистые, возобновляемые источники энергии. Среди них Гринько перечислил: атомные, термоядерные, солнечные, ветровые, приливные и прочие. Нам просто нужно прекратить вытаскивать углерод из земной коры и выбрасывать его в воздух, считает эксперт.
Проведенные Обсерваторией Мауна-Лоа на Гавайях исследования показали, что в 2022 году концентрация углекислого газа в атмосфере составила 421 часть на 1 млн (ppm).
Норма для сухого чистого воздуха - 300 ppm.
При этом Гринько указал, что и ранее содержание углекислого газа на планете было немаленькое. В тот период Земля процветала: динозавры вымерли, но в реликтовых лесах обитали древесные ленивцы, бегемоты и огромное число травоядных. Затем появись человеческие предки - австралопитеки.
Эксперт считает, что пока земляне не могут превратить Землю в выжженную планету.
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