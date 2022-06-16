Медсестра хосписа рассказала о состоянии людей перед смертью

Медсестра хосписа Пенни Смит (Penny Smith) рассказала о состоянии людей перед смертью. По ее словам, обычно умирающие видят перед собой своих покойных близких, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Покидающим этот мир обычно кажется, что перед ними стоят умершие люди, которых они любили, а иногда даже и их питомцы", - поделилась женщина.

Как правило, такие люди смотрят на потолок или в угол комнаты. Сотрудница хосписа рассказала, что часто в таких случаях члены семьи умирающих начинают пытаться вернуть их в реальность, говоря о том, что в комнате никого нет. Медсестра отметила, что так делать не стоит, потому что это нарушает их покой при уходе из жизни.

"Поэтому, когда умирающие говорят, что видят свою покойную бабушку или своего щенка, это абсолютно нормально", - заключила она.