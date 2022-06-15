Американец вошел в Книгу рекордов, полчаса балансируя бензопилой на лбу

Житель американского штата Айдахо вернул себе титул Книги рекордов Гиннесса, удерживая бензопилу на лбу в течение 31 минуты и 25 секунд, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Дэвид Раш побил почти 250 мировых рекордов Гиннесса, продвигая STEM-образование. Что касается балансирования бензопилой, то первоначально он побил рекорд в 2017 году, когда балансировал инструментом на лбу в течение 5 минут и 1 секунды.

По словам Раша, ему так понравилось это достижение, что он использовал его изображение для обложки своей книги "Побивая рекорды: 21 урок из 21 попытки установить мировой рекорд".

Серийный рекордсмен сказал, что решил вернуть себе титул после того, как узнал, что кто-то превзошел его время, показав 6 минут и 48 секунд.

Раш надеется, что его нового времени, 31 минуты и 25 секунд, будет достаточно, чтобы сохранить рекорд за собой.