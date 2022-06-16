Пиво улучшило микробиоту кишечника

Ученые Нового университета Лиссабона в Португалии показали, что пиво может благотворно влиять на микробиом кишечника, снижая риск кишечных заболеваний. В то же время авторы пилотного исследования (с небольшим количеством участников), опубликовавшие результаты в ACS Journal of Agriculture and Food Chemistry, рекомендуют употреблять безалкогольное пиво, поскольку спиртное даже в малых дозах является вредным для организма, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В двойном слепом контролируемом испытании 22 здоровых мужчин разделили на две группы, в одной из которых участники выпивали 11 унций, или 330 миллилитров, лагера (алкогольного или безалкогольного) за ужином в течение четырех недель. Во время исследования специалисты отслеживали такие показатели здоровья, как вес, индекс массы тела и биохимические маркеры состояния сердца и метаболизма. Микробиоту кишечника анализировали с помощью секвенирования гена 16S рРНК, участвующей в сборке рибосом у прокариотических организмов.

Хотя показатели здоровья не изменились, у обеих групп наблюдалось увеличение бактериального разнообразия в кишечнике и большой уровень фекальной щелочной фосфатазы, что указывало на улучшение функционирования ЖКТ.

Предыдущее перекрестное исследование продемонстрировало, что употребление безалкогольного светлого пива мужчинами и женщинами в течение 30 дней приводило к увеличению разнообразия микробиома кишечника. Однако в случае алкогольного напитка такого эффекта не наблюдалось.

Авторы работы предполагают, что результаты обеих работ отличаются из-за различного дизайна исследований. Согласно их выводам, употребление одной бутылки пива, независимо от содержания в ней алкоголя, может быть полезным для кишечного микробиома и здоровья кишечника мужчин. Этот эффект опосредуется не самим спиртом, который вреден даже в незначительных количествах, а содержащимися в пиве полифенолами, поэтому безалкогольное пиво является лучшим вариантом.