В Сети набирает популярность челлендж с поеданием пищи со стола

"Грязный ужин" захватывает кухни всего мира. Так называется популярный сейчас в соцсетях челлендж, суть которого - подать блюдо, как правило, это паста, максимально просто. Прямо на стол.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сверху все это поливается горячим соусом. Дети от такой "сервировки", судя по кадрам, приходят в восторг.

Их мамы в комментариях пишут, что это единственный способ заставить малышей есть. Иногда они обходятся и без приборов - едят руками.

Впрочем, такие игры не по душе лишь папам. Судя по их выражению лица, некоторые обедают без аппетита, сохраняя спокойствие ради контента.