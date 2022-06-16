https://news.day.az/unusual/1471236.html В Сети набирает популярность челлендж с поеданием пищи со стола - ВИДЕО
В Сети набирает популярность челлендж с поеданием пищи со стола - ВИДЕО
"Грязный ужин" захватывает кухни всего мира. Так называется популярный сейчас в соцсетях челлендж, суть которого - подать блюдо, как правило, это паста, максимально просто. Прямо на стол.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сверху все это поливается горячим соусом. Дети от такой "сервировки", судя по кадрам, приходят в восторг.
Их мамы в комментариях пишут, что это единственный способ заставить малышей есть. Иногда они обходятся и без приборов - едят руками.
Впрочем, такие игры не по душе лишь папам. Судя по их выражению лица, некоторые обедают без аппетита, сохраняя спокойствие ради контента.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре