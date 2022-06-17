Пятилетняя девочка написала книгу и установила мировой рекорд

Пятилетняя девочка из Англии попала в Книгу рекордов Гиннесса, написав книгу, cообщает UPI. Кроме того, она сама нарисовала к ней иллюстрации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Белла Джей Дарк установила рекорд, став официально самой молодой писательницей в мире. Ее книга "Потерянный кот" разошлась тиражом более 1000 экземпляров. Челси, мать девочки, которая помогала в распространении копий произведения, призналась, что гордится дочерью.

"И ее отец, и я очень ей гордимся", - рассказала женщина.

"Потерянный кот" - это история о коте, который заблудился на улице и понял, что не следует гулять по незнакомым местам без матери. Челси считает, что рассказ будет поучительным для других маленьких детей.

"Она [Белла] нарисовала все рисунки сама, кроме одного", - добавила Челси.

Женщина уверена, что Белла продолжит развивать свой писательский талант и напишет продолжение "Потерянного кота".