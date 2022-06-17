Ученый из США предрек миру более сильные стихийные бедствия

В понедельник, 13 июня, Йеллоустоунский национальный парк в США пострадал от серьезного наводнения, вызванного ливнями и быстрым таянием снега. В результате бывший профессор по вопросам окружающей среды и природных ресурсов Вермонтского университета Роберт Мэннинг предрек, что стихийные бедствия в будущем станут еще более интенсивными, сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы, конечно, знаем, что изменение климата вызывает больше стихийных бедствий, больше пожаров и более серьезных возгораний, больше наводнений и более сильных наводнений. Эти вещи будут происходить, и они будут происходить, вероятно, намного интенсивнее, чем до этого", - заявил Мэннинг. По мнению ученого Рика Томана из Аляскинского университета в Фэрбенксе, человечеству также стоит ожидать подобного или даже более серьезного стихийного бедствия - если не в Йеллоустоуне, то в какой-то другой точке мира.

В день наводнения в национальном парке уровень воды в реках Йеллоустоун, Стиллуотер и Кларкс-Форк поднялся до рекордного уровня и вызвал оползни, а курс одного из водоемов изменился. Потоки воды повалили телефонные столбы и заборы и проделали глубокие трещины в земле рядом с сотнями домов. Несколько мостов, дорог, а также сотни жилищ в ближайших населенных пунктах оказались залиты и разрушены, а более 10 тысячам отдыхающих пришлось покинуть территорию.

Жертв и пострадавших от стихийного бедствия нет, однако парк пришлось закрыть на срок до недели и более. Согласно некоторым прогнозам метеорологов, экстремальное погодное явление вернется в Йеллоустоунский парк в ближайшие выходные.